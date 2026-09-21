Día Mundial del Alzheimer: neurólogo explica cuándo un olvido ocasional se convierte en señal de alerta

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el neurólogo Herberth Castillo explicó las diferencias entre los olvidos ocasionales y las señales de alerta que requieren consulta médica. La enfermedad neurodegenerativa afecta tanto al paciente como a su núcleo familiar y al cuidador.

El especialista señaló que un olvido se vuelve patológico cuando ocurre de manera continua varias veces al día o cuando los objetos aparecen en lugares inusuales, como la refrigeradora o el microondas.

Indicó que el Alzheimer generalmente se presenta arriba de los 65 años, aunque no se descarta su aparición más temprana, y que en ocasiones los cambios conductuales son notados por la familia antes que los olvidos.

Destacó la importancia del diagnóstico temprano y del cuidado del cuidador, dado que los casos han ido aumentando y se han ido detectando con mejores herramientas diagnósticas.