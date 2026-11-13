Día Mundial de la Bondad: ¿cómo un pequeño acto puede mejorar la vida de los demás?

Cada 13 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Bondad, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de tratar con amabilidad a quienes nos rodean. Un gesto sencillo puede mejorar el día de otra persona y también generar bienestar en quien lo realiza.

El psicólogo Carlos Escalante explicó que los actos de bondad activan redes neuronales relacionadas con la empatía y la atención en quien los realiza.

En cambio, quien recibe ese gesto experimenta respuestas vinculadas con la motivación, la dopamina y el agradecimiento.

El especialista señaló que la amabilidad también transmite un mensaje de compañía y apoyo: “No estás solo, estoy aquí para ayudarte”.

Sin embargo, algunas personas sienten dificultades para acercarse a desconocidos porque lo desconocido puede generar miedo, inseguridad o una sensación de menor control.