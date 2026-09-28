Día Mundial contra la Rabia: Vacunación anual de perros y gatos es obligatoria en El Salvador

La doctora Odila Galdámez, del Hospital Veterinario Canino Real, advirtió que la rabia es una enfermedad viral prevenible mediante la vacunación, pero mortal cuando presenta signos tanto en personas como en animales.

La especialista indicó que la vacunación de perros y gatos debe realizarse todos los años y que constituye una obligación en el país, ya que ayuda a cortar el ciclo urbano de la rabia.

Explicó que en El Salvador existen dos ciclos de transmisión: el urbano y el silvestre, este último referido a animales como mapaches, ganado y otras especies de la zona rural.

Ante la mordedura o arañazo de un animal sin vacuna, recomendó lavar de forma inmediata la herida y acudir a una unidad de salud, donde se instaura el protocolo adecuado según la ubicación de la lesión.

Señaló que si la mordida es cerca de la cara, las manos o los pies, puede optarse por un suero antirrábico de emergencia. Indicó además que el último caso de rabia en una persona fallecida en el país se registró en 2008.