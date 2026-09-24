Día Mundial contra el cáncer de tiroides: especialista advierte que detección temprana es clave para el tratamiento

El doctor Herson Ávalos explica que el uso de la ecografía ha triplicado la detección de nódulos tiroideos en la población.

En el marco del Día Mundial contra el cáncer de tiroides, que se conmemora este 24 de septiembre, el médico endocrinólogo Herson Ávalos abordó la detección temprana, los síntomas y el tratamiento de esta enfermedad.

Ávalos señaló que el número de casos detectados se ha triplicado debido al mayor acceso a la ecografía de tiroides, que permite identificar nódulos de tamaños más pequeños.

Indicó que el síntoma principal es la aparición de pelotitas o masas en la parte anterior o en los lados del cuello que antes no se tenían.

Advirtió que estos signos deben generar alarma especialmente si las masas crecen de forma rápida, son duras o provocan dificultad para tragar, hablar, ronquera o disfonía.

Recomendó consultar de manera oportuna para detectar a tiempo el cáncer, durante un mes en el que se desarrollan diversas campañas de prevención.