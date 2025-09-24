El cáncer de tiroides puede afectar a hombre y mujeres, pero el riesgo de padecerlo se triplica para el sector femenino.

La tiroides, cumple una función vital ya que se encarga de producir hormonas que regulan el metabolismo, influyen en el nivel de energía, el ritmo cardíaco y múltiples procesos del organismo.

Y son varios factores los que pueden desencadenar esta enfermedad.

El cáncer de tiroides ocupa el quinto lugar de los tipos de cáncer más frecuentes en mujeres tras los cánceres de piel, mama, cuello uterino y colon.

Detectarlo en la etapa temprana es clave.

La mayoría de los casos de cáncer de tiroides tienen cura y hay diferentes tratamientos.

En los casos que se aplique yodo radioactivo se debe tomar en cuenta las recomendaciones de los especialistas.

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 750 millones de personas en el mundo presentan alguna enfermedad tiroidea, pero cerca del 60% desconoce su condición.

El 24 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Tiroides para hacer conciencia sobre esta patología.