Día Internacional de la Traducción: palabras de otros idiomas que no tienen traducción exacta al español

En el marco del Día Internacional de la Traducción, se realiza un recorrido por palabras de otros idiomas que carecen de traducción exacta al español.

El invitado Yupiltzinca Rosales, cuyo nombre significa príncipe de corazón en náhuatl, participa en la actividad.

El término alemán «Gemütlichkeit» se refiere a una sensación de tranquilidad, paz y seguridad, relacionada con la espiritualidad o con momentos en familia.

La palabra japonesa «Komorebi» describe la luz que logra pasar a través de las hojas de los árboles, un concepto sin equivalente exacto en español.

Rosales saludó a las personas que se desempeñan en el área de la traducción y la interpretación en el país.