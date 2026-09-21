Día Internacional de la Paz: la ONU conmemora este 21 de septiembre el cese de la violencia

La fecha fue establecida en 1981 y en 2001 se declaró oficialmente como jornada de no violencia.

Cada 21 de septiembre el mundo conmemora el Día Internacional de la Paz, una fecha establecida por las Naciones Unidas para fortalecer los ideales de paz y promover el cese de la violencia y los conflictos. La celebración nació en 1981 por acuerdo de la Asamblea General de la ONU.

En sus primeros años, la fecha buscaba recordar la importancia del diálogo y la cooperación para prevenir conflictos, y en 2001 la ONU la estableció oficialmente como un día de no violencia y alto al fuego.

Cada año se desarrolla una temática especial relacionada con la paz, y la celebración se extiende a gobiernos, escuelas, organizaciones, comunidades y ciudadanos mediante campañas educativas, encuentros y actos simbólicos.

La paz no se limita a la ausencia de guerras, sino que implica resolver diferencias mediante el diálogo, respetar los derechos de los demás y encontrar soluciones sin recurrir a la violencia.