Día Internacional de la Geología invita a valorar la ciencia que estudia la historia de la Tierra y sus procesos

Cada 18 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Geología, una fecha que invita a conocer y valorar la ciencia que estudia la Tierra, desde sus rocas y minerales hasta los procesos que transformaron el planeta durante millones de años.

La geología permite comprender cómo se formaron las montañas, los volcanes, los océanos y los continentes, así como estudiar fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra, lo que contribuye a la prevención y reducción de riesgos.

Los minerales y materiales estudiados por los geólogos son fundamentales para la construcción, la tecnología y la producción de energía, y la Tierra, con aproximadamente 4.500 millones de años, guarda en cada roca una parte de la historia del planeta.