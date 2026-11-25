Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha proclamada por las Naciones Unidas en 1999. La jornada rinde homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

Las tres activistas dominicanas, conocidas como Las Mariposas, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

Su historia se convirtió en símbolo de valentía y resistencia. La conmemoración busca promover la conciencia mundial sobre la violencia que enfrentan mujeres y niñas.

Asimismo, recuerda que todas las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, discriminación y miedo. La fecha