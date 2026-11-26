La crisis climática y la sequía en El Salvador están impactando a las mujeres, en especial a las del área rural. La escasez del agua y los cultivos perdidos, aumenta la carga de trabajo doméstico y el riesgo de sufrir agresiones, en un contexto donde ya se registran decenas de casos a diario.

El 95.4 % de la población salvadoreña vive en zonas expuestas a fenómenos naturales. A esto se suman las afectaciones a la agricultura por la sequía de este año, que según estimaciones de Campo, provocó la pérdida de 2.3 millones de quintales de maíz y 78,000 de frijol en la primera siembra de 2026.

Ante este panorama, la mesa de justicia climática de El Salvador lanzó una campaña de concientización para visibilizar los impactos de la crisis climática y las desigualdades que enfrentan las comunidades más vulnerables.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y durante los 16 días de activismo impulsados por la ONU, organizaciones salvadoreñas proponen incorporar la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en la respuesta a las emergencias por sequía, acercando servicios básicos y de apoyo, así como facilitando el acceso a tierra y crédito para las agricultoras. La propuesta se plantea ante las cifras oficiales que registran 15,859 hechos de violencia contra las mujeres en un año, un promedio de 43 diarios.