Día del Niño invita a compartir juegos familiares para fortalecer la comunicación con los pequeños

El Día del Niño plantea una oportunidad para compartir actividades recreativas en familia. Los juegos permiten crear espacios de convivencia entre adultos y pequeños.

Las actividades pueden incluir juegos de mesa, dibujos, rompecabezas, deportes, manualidades o juegos tradicionales. Una caja de cartón también puede formar parte de una actividad basada en la imaginación.

Durante estos momentos, los niños pueden contar historias y expresar sus ideas. Escuchar esas conversaciones permite que los adultos conozcan mejor sus intereses.