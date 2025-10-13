Según el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, los estados más afectados son Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro.

Las autoridades han declarado emergencia en más de 139 municipios, donde se reportan miles de viviendas destruidas, carreteras colapsadas y comunidades incomunicadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que visitará personalmente las zonas más golpeadas y que a nadie se le dejará desamparado.

La comisión federal de electricidad, por su parte, informó que más de 320,000 usuarios quedaron sin energía eléctrica, mientras que la secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes reportó daños en más de 1,000 kilómetros de carreteras.