Detienen a salvadoreño requerido por violencia sexual contra un menor en Panamá

Un salvadoreño requerido por las autoridades de Panamá por un delito de violación contra un menor de edad enfrenta un proceso de extradición.

Se trata de Jonathan Alexander Buendía Flores, quien fue presentado ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador por la Fiscalía Adjunta de Asuntos Internacionales.

El hombre fue detenido el pasado 3 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Óscar Arnulfo Romero.

Su captura se produjo luego de que se emitiera una alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a solicitud de las autoridades panameñas.