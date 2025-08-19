Lester Eduardo Echeverría López, identificado como fundador de una clica pandilleril, fue detenido en el bulevar Las Palmeras de Sonsonate Centro por órdenes de las autoridades salvadoreñas.

El capturado, quien operaba como taxista para mantener un perfil bajo y evadir la justicia, es acusado de dirigir por años ataques contra habitantes de zonas urbanas y rurales de San Antonio del Monte.

Echeverría López cuenta con antecedentes delictivos desde 1991 por delitos como hurto, robo agravado y lesiones, según confirmaron fuentes oficiales tras su aprehensión.