Un hombre identificado como Óscar Alexis Amaya, de 29 años, fue detenido luego de que las autoridades detectaran fotografías en las que aparece realizando señales que presuntamente estarían relacionadas con pandillas.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.

La institución informó a través de sus redes sociales que la captura se realizó en el departamento de La Unión, con la participación de elementos de las Fuerzas Armadas.