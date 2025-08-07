La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Felipe Antonio González Ramírez en Uluazapa, San Miguel, tras registrar 207 mg/dL de alcohol en sangre – cuatro veces el límite legal (50 mg/dL).

El arresto se produjo durante un operativo rutinario donde el conductor mostró señales evidentes de ebriedad.

Según la Fiscalía General de la República, González Ramírez enfrentará cargos por conducción peligrosa (Art. 271-A CP), delito que contempla hasta 3 años de prisión.

Este caso eleva a 1.266 las detenciones por alcoholemia en 2023, según datos oficiales.