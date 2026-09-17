Detenidos por hurto de identidad y fraude

Una estructura que hurtaba la identidad de sus víctimas para abrir cuentas bancarias de manera fraudulenta, fue desarticulada en un operativo realizado en Apopa, Ciudad Delgado y San Martín. De acuerdo con la Fiscalía, los miembros de la banda se hacían pasar por empleados de instituciones financieras para ganar la confianza de vendedores de mercados o habitantes de comunidades. Les ofrecían entre 20 y 25 dólares a cambio de responder una encuesta que contenía datos personales e incluso les tomaban una fotografía. Los afectados nunca se percataron de que su información era utilizada para abrir las cuentas y mover dinero ilícito proveniente de estafas previas realizadas por WhatsApp.

El operativo dejó la captura de dos sujetos señalados de ser los cabecillas de la estructura criminal; cada uno con funciones específicas dentro de la organización.

Durante los allanamientos en las viviendas de los imputados, las autoridades les encontraron celulares, equipo informático, tarjetas de débito, 651 dólares en efectivo y hasta las gorras que utilizaban cuando retiraban el dinero en los cajeros automáticos. De momento, tanto la Fiscalía como la policía buscan capturar a los demás integrantes de la estructura y establecer el monto económico defraudado a las víctimas.