Por el delito de conducción peligrosa, varios sujetos fueron capturados por la policía en diferentes puntos del país entre ellos se encuentra Héctor Fernando Osorio Beltrán, de 36 años, un motociclista que conducía con 213 grados de alcohol y colisionó con otro motociclista, quien resultó lesionado. El percance se originó sobre el kilómetro 56 y medio de la carretera antigua a Zacatecoluca, en La Paz al individuo se le sumará el delito de lesiones.

Asimismo, César Eduardo Cortéz Hernández, de 37 años, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol con 203 grados, en el bulevar los 44, en Santa Ana.

Por otra parte, José Armando González Díaz, de 25 años, es señalado como el responsable de ocasionar un accidente de tránsito, luego de colisionar con la parte trasera de otro vehículo tras manejar a excesiva velocidad y con 177 grados de alcohol. El incidente ocurrió sobre la carretera ruta la paz, en Meanguera, Morazán, debido al choque una mujer resultó lesionada.

Mientras tanto, Daniel Antonio Arévalo Barrera, de 26 años, perdió el control de su vehículo por manejar en estado de ebriedad y colisionó contra un muro en el kilómetro 82 y medio de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera. Al realizarle la prueba de alcotest arrojó 170 grados de alcohol.

Actualmente, la ley de tránsito establece que los conductores en estado de ebriedad son detenidos mientras se les acusa en tribunales y reciben una multa de 150 dólares y pierden su licencia de conducir por un año