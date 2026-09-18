Detenciones de salvadoreños en la frontera sur de EE.UU. suben 45 % en el último año

Los encuentros de migrantes salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos subieron un 45 % en el último año, al pasar de 128 retenciones en agosto de 2025 a 237 en agosto de 2026, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Pese al repunte, las cifras siguen muy por debajo de las registradas antes de enero de 2025, cuando los encuentros mensuales rondaban los 3,000.

La caída fue drástica tras el inicio de la administración Trump, de 2,091 casos en enero de 2026 a solo 286 en febrero.

Desde mayo, las retenciones han superado los 200 casos mensuales de forma sostenida.

A nivel general, el año fiscal 2026 cerrará con una baja del 45 % en encuentros de migrantes de todas las nacionalidades respecto a 2025.

Los salvadoreños retenidos pasaron de 61,515 en 2023 y 53,888 en 2024 a apenas 2,090 en lo que va del año fiscal 2026.