Detención de salvadoreño requerido por Panamá

Jonathan Alexander Buendía Flores fue presentado ante el juzgado sexto de paz en San Salvador por la fiscalía adjunta de asuntos internacionales por ser señalado de secuestro en Panamá en perjuicio de un menor de edad.

Buendía Flores fue detenido el pasado 3 de noviembre en el aeropuerto internacional de El Salvador Oscar Arnulfo Romero Galdámez.

La Fiscalía del caso solicita la detención de Buendía Flores con efectos a extradición a Panamá, ya que posee una alerta roja Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol.

Según el código penal de Panamá en el artículo 159 el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años.