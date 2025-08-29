Detectar pulgas y garrapatas en tu mascota es fundamental para evitar complicaciones mayores, ya que estos parásitos afectan tanto la piel como la salud general.

Los expertos recomiendan revisar con frecuencia zonas ocultas como orejas, axilas y entre los dedos, pues suelen ser focos de infestación.

Aunque los productos antipulgas ayudan, la higiene del entorno resulta determinante, porque si existen nidos en casa, la mascota seguirá afectada. Por eso, fumigar y mantener rutinas de limpieza fortalece la prevención.