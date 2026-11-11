Destruyen casa de líder de pandillas en Haití

El Salvador lanzó un operativo aéreo contra la pandilla 400 Mawozo en Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe en Haití. Un video muestra helicópteros de la Fuerza Aérea salvadoreña, disparando cohetes de 70 milímetros contra el complejo que servía de residencia y cuartel general de la banda. Se ven estelas anaranjadas, explosiones y columnas de humo.

La acción, ejecutada junto a la policía nacional de Haití, responde a la desaparición de cuatro técnicos de aviación de la fuerza de supresión de pandillas, emboscados en la misma zona. Tras el incidente, El Salvador desplegó alrededor de 2.500 militares. El Salvador recibe un apoyo de la República Dominicana en inteligencia y logística.

La operación habría incluido drones explosivos y cobertura aérea. Fuentes indicaron que varios hombres armados murieron en el complejo, pero el líder de la pandilla no estaba allí. Hasta ahora no hay confirmación oficial del paradero de los cuatro técnicos. La próxima semana el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, visitará El Salvador para discutir el futuro de las tropas salvadoreñas desplegadas en territorio haitiano.