Es la representación de 13,390 víctimas de fentanilo en una exposición conmemorativa en un museo de la Administración para el Control de Drogas, DEA, 6,354 eran menores de 17 años.

Los estados con mayor impacto de esta droga, según la exhibición, son California con 95 muertes, seguido por 88 en Florida, a este último estado nos trasladamos al laboratorio de la DEA en el cual se procesan entre 8,000 y 9,000 casos al año, de las cuales el 20%, aproximadamente, son por fentanilo.

Estas son algunas de las incautaciones que se han realizado de fentanilo, cuya presentación es variada, desde pastillas de uno a múltiples colores, una bolsa como estas podría contener 2,000 pastillas y cada una de ella se comercializa entre 5 a 25 dólares, dependiendo de la región del país.

Aunque la cocaína y la metanfetamina son las drogas que más se registran en Florida, el fentanilo es la que representa una mayor amenaza. El consumo de sustancias como estas, continúa siendo la principal causa de muerte en personas entre los 18 y 44 años de edad, en Estados Unidos.

En este laboratorio de la DEA, se analizan cada uno de los componentes de las drogas.

Para muestras desconocidas, derivados del fentanilo que no se conocen y en pruebas que parecen fentanilo pero que puede ligeramente ser diferentes se utiliza esta máquina, la resonancia magnética nuclear.

De acuerdo con agentes de la DEA, el fentanilo ha presentado una modificación en sus componentes ya sea para alcanzar nuevo mercados o personas.

Durante 2025, la administración para el control de drogas ha incautado 34.5 millones de pastillas de fentanilo y 7,172 libras en polvo; 1.8 millones de pastillas de metanfetamina y 100,799 libras en polvo y también incauto 312,976 libras de cocaína.