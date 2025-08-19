Diez toneladas de cigarrillos fueron incautadas tras ingresar al país producto del contrabando.

Según el ministro de Hacienda, estos generan un impacto en las arcas del Estado, ya que estas 7.6 millones de unidades de cigarros representan una evasión de $2.1 millones de dólares.

Estos cigarrillos decomisados fueron trasladados hasta Metapán para ser destruidos, y para evitar más casos de contrabando el ministro de Justicia afirmó que trabajan de manera conjunta con la dirección general de aduanas y también se mantienen alerta ante los puntos ciegos.

Los cigarros son parte de la mercancía más común que es incautada por tratar de ser ingresada de forma ilegal al país evadiendo los controles aduaneros.