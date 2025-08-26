El director y subdirector del Instituto Técnico Industrial (INTI) fueron destituidos de sus cargos luego de que circulara un video donde alumnos realizaban una protesta y señas alusivas a pandillas.

Oscar Melara, quien tenía 34 años de servicio en la institución, fue removido junto a su subdirector por decisión de las nuevas autoridades educativas.

Tras las destituciones, personal del Ministerio de Educación recibió a los estudiantes para supervisar el cumplimiento del nuevo reglamento, que exige uniforme completo y corte de cabello adecuado. Los padres de familia, aunque con pesar por la salida del director, manifestaron expectativas por mejoras en equipos informáticos y materiales didácticos necesarios para la formación técnica.