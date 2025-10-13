El Viceministerio de Transporte desplegará este martes 14 de octubre un operativo de tránsito y seguridad vial en las inmediaciones del Estadio Cuscatlán para el partido entre la selección de El Salvador y Guatemala, con la participación de 650 agentes de la Policía Nacional Civil, gestores del VMT e inspectores de transporte.

El dispositivo iniciará a las 9:00 AM verificando la ausencia de vehículos mal estacionados y obstáculos viales, intensificándose progresivamente hacia la hora del encuentro mientras se coordina con la alcaldía de San Salvador para habilitar parqueos autorizados.

Las autoridades señalaron que buscan replicar la gestión fluida de tráfico lograda en eventos anteriores, aunque reforzarán ciertas zonas periféricas para garantizar movilidad tanto para asistentes al estadio como para residentes que se desplazan hacia hogares y restaurantes durante el partido, sin especificar el horario exacto de finalización del operativo ni las calles específicas que serán intervenidas durante el desarrollo del evento deportivo.