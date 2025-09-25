Elementos del destacamento militar número 4 acompañaron el sepelio de Josué Santiago Pereira, el niño de 3 años que perdió la vida tras ser arrastrado por el río San Francisco.

El menor fue localizado un día después de su desaparición, a tres kilómetros del sitio donde ocurrió el trágico hecho, lo que generó consternación entre la población.

En el Cementerio General de San Francisco Botera, familiares y vecinos participaron en la despedida, mientras las autoridades reiteraron la necesidad de reforzar la prevención en zonas ribereñas expuestas a crecientes repentinas.