Un operativo coordinado entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una estructura criminal dedicada al robo sistemático de motocicletas en cuatro municipios de Ahuachapán.
Las autoridades capturaron a 11 presuntos integrantes -incluyendo dos menores de edad- con roles jerarquizados (cabecillas, vigilantes y receptadores).
Durante los allanamientos se incautaron componentes desarmados de motos y teléfonos celulares que serán peritados.
El Ministerio Público prepara cargos por hurto agravado (penado hasta con 8 años) y asociación ilícita, según el artículo 345 del Código Penal.
Los detenidos operaban en Atiquizaya, Concepción de Ataco, Ahuachapán y Jujutla.