Un operativo coordinado entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una estructura criminal dedicada al robo sistemático de motocicletas en cuatro municipios de Ahuachapán.

Las autoridades capturaron a 11 presuntos integrantes -incluyendo dos menores de edad- con roles jerarquizados (cabecillas, vigilantes y receptadores).

Durante los allanamientos se incautaron componentes desarmados de motos y teléfonos celulares que serán peritados.

El Ministerio Público prepara cargos por hurto agravado (penado hasta con 8 años) y asociación ilícita, según el artículo 345 del Código Penal.

Los detenidos operaban en Atiquizaya, Concepción de Ataco, Ahuachapán y Jujutla.