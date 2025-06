El detox, o desintoxicación, es un proceso que nos ayuda a eliminar, a través de la alimentación, todas las toxinas acumuladas en el cuerpo, sin embargo, existe la duda de si es que esto realmente se necesita en los varones.

Maura Rodríguez, licenciada en Nutrición, mencionó que no es tan necesario, en cuanto a lo metabólico, porque tenemos órganos que realizan estas funciones.

Pero sus palabras no terminaron ahí, pues señaló que esto no significa que no debamos comer más saludable, ya que de esta manera también nos estaríamos perjudicando.