Desinformación inunda las redes sociales ante incertidumbre por TPS

Analistas piden a los tepesianos no caer en desesperación ante la desinformación que circula en redes sociales sobre el estatus de protección temporal, TPS, para El Salvador, cuya vigencia finaliza este 9 de septiembre.

Señalan que el silencio de las autoridades de El Salvador y Estados Unidos podría ser una señal de que se analiza una nueva extensión del TPS por seis meses más.

También consideran necesario que el gobierno salvadoreño establezca mesas de diálogo para buscar mecanismos que protejan el dinero que los compatriotas han acumulado en el seguro social de Estados Unidos, en caso de que sean deportados.

Si no se aprueba una nueva prórroga, aproximadamente 170,000 salvadoreños quedarían sin protección migratoria en Estados Unidos.