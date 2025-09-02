Organizaciones proponen cambios en algunos subsidios que se entregan en el país uno de ellos sería al agua, plantean una revisión al pliego tarifario y reformar la ley de creación del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía para establecer un subsidio generalizado a los sistemas comunitarios a un margen similar al de ANDA.

Mientras que en el transporte público piden más acceso de rutas hacia las zonas rurales y que se implemente un subsidio de medio pasaje o tarifa completa para estudiantes y personas de la tercera edad. A noviembre de 2023 la compensación económica a buses y microbuses fue de 36.9 millones de dólares.

Además, sugieren ampliar el beneficio del gas propano a más familias para 2023 las personas receptoras del subsidio a este servicio fueron 3,780,714.

Estas propuestas son resultado de dos estudios realizados por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica, el Centro para la Defensa del Consumidor y la Asociación Popol Na, enfocados en visibilizar las desigualdades en los servicios públicos y socioeconómicos, y que fueron presentados en procesos de formación a líderes comunitarios sobre finanzas públicas.