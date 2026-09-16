Desfile por el 205 aniversario de Independencia reúne a más de 5,000 participantes

El desfile por los 205 años de Independencia de El Salvador recorrió desde la Plaza Salvador del Mundo con la participación de más de 1,000 jóvenes de la Banda El Salvador, 2,000 estudiantes de 15 centros educativos y más de 3,500 elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.

El evento, uno de los más esperados por la población, incluyó la exhibición de equipos, capacidades operativas y demostración de respuesta ante emergencias junto a unidades caninas.

Salvadoreños residentes en el extranjero y turistas se dieron cita para conmemorar la fecha.

El ambiente de seguridad y la organización fueron factores que motivaron la participación de la población.