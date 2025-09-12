8:00 am será la hora de inicio del desfile que conmemorara los 204 años de independencia de El Salvador, este lunes 15 de septiembre, cuyo punto de partida será la plaza Salvador del Mundo para continuar con su recorrido sobre la alameda Roosevelt hasta finalizar en el parque Cuscatlán, en San Salvador, para este año serán los más de 2,400 estudiantes, de instituciones públicas y privadas, los que encabezaran el desfile, luego continuaran los elementos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil y culminar con la Fuerza Armada.

Debido a la esta actividad cívica se mantendrán cerrado el Paseo General Escalón, desde las fuentes Beethoven y la alameda Manuel Enrique Araujo desde el parque nacional de pelota Saturnino Bengoa, el cual iniciara a las cero horas del 15 de septiembre.

Un punto importante a tomar en cuenta para quienes van a presenciar el desfile es que no habrá parqueo habilitado, autoridades recomiendan programarse con algún tipo de transporte.

Para el lunes próximo también se tienen programadas algunas marchas, varias organizaciones aglutinadas en el bloque popular de resistencia y rebeldía popular comenzaran con su recorrido desde el hospital nacional rosales con rumbo al centro histórico de San Salvador, esta actividad también está programada para las 8 de la mañana, hora en la que también está convocada la militancia del FMLN, quienes se reunirán frente a la exterminal del Sitramss en el parque infantil para llegar a la plaza cívica, siempre en el centro de la capital.