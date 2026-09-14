Desfile de estudiantes en nueva calle de cantón Los Toles

Sobre el lodo desfilaban los estudiantes del cantón Los Toles, en Ahuachapán, hace un año, hoy la historia es diferente, porque su calle principal fue totalmente pavimentada, los docentes de la zona resaltan los beneficios que esta obra ha traído a sus alumnos.

Estudiantes y padres de familia destacan que, anteriormente, cuando la vía aún era de tierra, el tránsito se dificultaba, además, el transporte era limitado y, al trasladarse caminando, llegaban al centro educativo con sus uniformes sucios.

El gobierno pavimentó en el lugar 15.1 kilómetros que conectan zonas rurales como Los Toles, Chancuyo, La Palo Pique, entre otras, la obra beneficia a cerca de 4,000 familias y, además, facilitará el acceso a servicios, así como el dinamismo de las actividades agrícolas y ganaderas.