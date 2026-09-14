Desfile cívico de la Asociación Síndrome Down

Como parte de las actividades previas al desfile del 15 de septiembre, niños, jóvenes y adultos de la Asociación Síndrome Down de El Salvador se sumaron a las celebraciones patrias.

Marta fue una de las participantes. Este año fue elegida para portar la bandera de Guatemala y realizó el recorrido junto a su padre.

Él estuvo a su lado durante todo el trayecto, guiándola con su mano sobre el hombro para indicarle el camino.

Cachiporristas, gimnasia rítmica, la banda de paz alegraron con sus melodías y danza a los asistentes. Este tipo de eventos se realizan para concientizar a la población sobre la importancia de la inclusión e igualdad de oportunidades.

La asociación atiende a personas con síndrome de Down, no importando su situación económica ni social ni su edad, donde se busca mejorar su calidad de vida y promover la inclusión a la educación y en la sociedad salvadoreña.