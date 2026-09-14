Desfile cívico de la Asociación Síndrome Down

Las calles de San Salvador se llenaron de colorido con el tradicional desfile de independencia donde participó la Asociación Síndrome Down.

Como parte de las actividades previas al desfile del 15 de septiembre, niños, jóvenes y adultos de la Asociación Síndrome Down de El Salvador se sumaron a las celebraciones patrias.

Marta fue una de las participantes. Este año fue elegida para portar la bandera de Guatemala y realizó el recorrido junto a su padre.

Él estuvo a su lado durante todo el trayecto, guiándola con su mano sobre el hombro para indicarle el camino.

Cachiporristas, gimnasia rítmica, la banda de paz alegraron con sus melodías y danza a los asistentes. Este tipo de eventos se realizan para concientizar a la población sobre la importancia de la inclusión e igualdad de oportunidades.

La asociación atiende a personas con síndrome de Down, no importando su situación económica ni social ni su edad, donde se busca mejorar su calidad de vida y promover la inclusión a la educación y en la sociedad salvadoreña.