Los frutos secos destacan por su alto contenido proteico, siendo los cacahuates los que lideran esta lista con 25 gramos por cada 100 gramos.
Aunque técnicamente son legumbres, su perfil nutricional y forma de consumo los asimila a los frutos secos, ofreciendo una opción práctica para picar entre horas.
Las almendras ocupan el segundo lugar con más de 20 gramos de proteína, seguidas por pistachos y semillas de marañón que rondan los 17-18 gramos. Estos alimentos son aliados clave para dietas vegetarianas y deportivas.