Descubrir hábitos infalibles para vencer el insomnio comienza por establecer una rutina de sueño constante, acostándose y despertándose a la misma hora incluso los fines de semana.

Esta regularidad, que regula el reloj biológico interno, se complementa con la creación de un ambiente óptimo en el dormitorio manteniéndolo oscuro, silencioso y fresco.

Es crucial evitar las pantallas antes de dormir, ya que la luz azul que emiten interfiere con la producción de melatonina, la hormona esencial para conciliar el sueño de forma natural.