Mantener una habitación limpia durante la semana es crucial para preservar un espacio saludable, ya que el polvo y los ácaros acumulados pueden generar alergias y problemas respiratorios si no se controlan.

Aunque muchas personas descuidan esta tarea por la rutina diaria, dedicar apenas minutos a acciones como ventilar el colchón o cambiar la ropa de cama reduce significativamente el estrés y mejora la calidad del sueño.

Lo que demuestra que pequeños esfuerzos semanales transforman tu bienestar físico y mental de manera profunda.