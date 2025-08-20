Desconectar electrodomésticos antes de salir de casa es una acción clave para la seguridad y el ahorro energético, ya que muchos aparatos consumen electricidad aun apagados.

Este hábito previene incendios causados por sobrecalentamientos silenciosos, los cuales suelen pasar inadvertidos hasta que generan daños. Para facilitarlo, se recomienda usar regletas con interruptores o dejar recordatorios visibles.

Adoptar esta práctica no solo reduce gastos, sino que también brinda tranquilidad mental al garantizar un hogar más seguro y eficiente frente a posibles riesgos eléctricos.