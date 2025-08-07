Desconectar electrodomésticos no solo reduce el consumo energético, sino que previene incendios domésticos causados por sobrecalentamiento silencioso.

Pequeños aparatos como cargadores de celular o lámparas pueden generar cortocircuitos al permanecer enchufados sin supervisión.

Según expertos, adoptar este hábito disminuye hasta un 30% el riesgo de accidentes eléctricos, además de generar ahorros significativos en la factura mensual. La práctica, simple pero efectiva, aporta doble beneficio: seguridad económica y paz mental.