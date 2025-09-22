Una severa inundación en Ciudad Merliot, Santa Tecla, anegó las calles La Sabana y el Polideportivo, transformándolas en torrentes que arrastraron lodo, piedras y troncos.

El incidente, que dificultó el tránsito vehicular pese a las labores de limpieza de Protección Civil, tuvo su origen en el colapso de una quebrada que circula soterrada.

Dicho afluente, que aparentemente cuenta con un sistema de tubos bajo la calzada, no tuvo la capacidad suficiente para evacuar la fuerte corriente, lo que causó su desbordamiento y afectó a las familias del sector.

Aunque la mayoría de vehículos no reportaron daños graves, la circulación sigue siendo peligrosa por los residuos acumulados.