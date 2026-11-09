Desbordamiento de río inunda viviendas en Zacatecoluca

Ramas y desechos de árboles arrojados en un cauce provocaron el desbordamiento de un río en Zacatecoluca, lo que ocasionó inundaciones en algunas viviendas.

Así lo informó el director de Protección Civil, Luis Amaya. El funcionario descartó que se trate de una situación extremadamente crítica.

Explicó que el taponamiento generado por los desechos fue lo que provocó el desborde del río.

«Simplemente alguien se le ocurrió dejar algunos desechos de árboles y todo provocó un taponamiento», sostuvo el director de Protección Civil.

Las anegaciones en las viviendas fueron temporales, de acuerdo con el funcionario.