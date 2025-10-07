Un desayuno nutritivo constituye la base fundamental para el óptimo funcionamiento corporal y mental, según especialistas en nutrición que destacan sus beneficios cognitivos y energéticos.

Saltarse esta comida esencial genera fatiga, mal humor y pobre concentración, problemas que afectan directamente el rendimiento laboral y académico durante toda la jornada.

La planificación nocturna mediante preparaciones anticipadas optimiza el tiempo, como overnight oats o burritos de huevo que garantizan alimentación balanceada en mornings agitados.