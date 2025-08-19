El Ministerio Público de El Salvador imputó a 75 miembros de la Mara Salvatrucha (MS 13) por homicidio agravado, privación de libertad, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas, cometidos entre 2002 y 2022 en La Libertad.

Los crímenes incluyen el caso de un hombre torturado y asesinado en octubre de 2021 por la clica «Teclas Locos Salvatruchos» tras ingresar por error a la colonia Loma Linda en Zaragoza.

Además, se intimó a 216 sujetos ya detenidos –corredores, homeboys y colaboradores– en operativos ejecutados en Santa Tecla y San Salvador, donde se les vinculó con fosas clandestinas y estructuras criminales locales.