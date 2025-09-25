Una red de estafadores convence a salvadoreños para prestar sus cuentas bancarias locales para recibir dinero y moverlo a través de transferencias y criptomonedas a otros países, estos montos provenían de otras víctimas que eran engañadas a través de redes sociales, donde se les ofrecía ofertas laborales falsas, venta de artículos, préstamos, alquileres, entre otros, los implicados son de Colombia, Ecuador, Venezuela y Honduras, quienes operan en call centers desde las cárceles.

Parte de esta estructura, ya fue desmantelada, han logrado la captura de 81 salvadoreños, 1 colombiano y 2 guatemaltecos, mientras que otros 24 implicados de diferentes nacionalidades están prófugos, de la justicia con orden judiciales y difusión roja de Interpol.

Según las investigaciones la organización estafas y lavado de dinero está conformada por al menos 549 integrantes, quienes bajo este modus operandi, han logrado mover más de 6 millones de dólares a diferentes países, las investigaciones aún continúan, las autoridades advirtieron que quienes hayan servido de “mulas”, un término que se refiere a ser utilizados o colaborar con estas personas, deben presentarse a más tardar el 30 de septiembre a declarar a la Fiscalía General de la República o podría tener consecuencias legales.