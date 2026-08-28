Desarrollo regional del Trifinio

Productores de los países que conforman el triángulo norte fueron capacitados para fortalecer y adoptar metodologías y buenas prácticas desarrolladas en los territorios, especialmente en los sectores de café, aguacate y hortalizas. Esta iniciativa estuvo orientada a promover estándares de calidad y resiliencia, así como a contribuir a la conservación de los ecosistemas hídricos frente a los efectos del cambio climático.

Uno de los principales resultados que han dejado el proyecto, es la plataforma regional de inteligencia de mercado del Trifinio, una herramienta que facilitará el acceso al mercado y mecanismos de comercio electrónico.

Con los avances alcanzados, innovación y fortalecimiento de las capacidades productivas, podrán articularse nuevas oportunidades de inversión regional.

El proyecto, según los funcionarios, se ha desarrollado durante 36 meses y ha promovido una visión de desarrollo rural basada en cadena de valor competitivas, asociativas y resilientes a los impactos climáticos.