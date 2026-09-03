Desalojo de vendedores en Soyapango

Hasta el 20 de septiembre tienen más de 500 vendedores que comercializan en el centro de Soyapango para desalojar. La alcaldía les entrego una notificación escrita donde se especifica que deben retirarse de la zona debido a un plan de reordenamiento. Las zonas a intervenir serán la Roosvelt, la segunda calle oriente, la calle Cuba, y alrededores de plaza mundo.

Muchos trabajan en la zona desde hace varios años. Los puestos se encuentran sobre las aceras de la zona, dificultando el paso para peatones. Aunque aseguraron que no se les ha brindado alternativas hacia donde movilizarse, la alcaldía de San Salvador este dijo lo contrario.

Esta decisión asegura Cayetano Cruz, que no se tomó dentro del concejo municipal y es una acción para ganar simpatía entre los soyapanecos previo a las elecciones.

Los vendedores se encuentran en diálogos con la comuna sobre la situación y las zonas de reubicación, mientras los comerciantes piden quedarse en la zona hasta diciembre de este año.