Desafíos para mejorar los sistemas de agua potable

El sector de agua potable y saneamiento reunió a 300 representantes de operadoras comunitarias, municipales y privadas para analizar los principales desafíos que enfrenta el país para garantizar el acceso, la calidad y la continuidad del servicio.

En esta línea, el fideicomiso para la seguridad del agua ha otorgado al menos 40 financiamientos, impulsando mejoras en los sistemas de agua potable y saneamiento que benefician a más de 500,000 habitantes.

Uno de los principales desafíos es fortalecer las capacidades administrativas, legales y financieras de los operadores, esto, para mejorar la gestión y contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua.

A estos retos se suma la variabilidad climática, que puede afectar la disponibilidad del recurso y el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, ante los periodos de sequía, el representante del programa río Lempa, destaca la necesidad de fortalecer a las comunidades y mejorar la gestión del agua.

Como parte de estas acciones, el programa somos río Lempa mantiene alrededor de 12 proyectos de abastecimiento de agua y este año prevé inaugurar cinco, las iniciativas buscan mejorar el acceso, la frecuencia y la calidad del agua en distintas comunidades.