Desafíos ambientales que enfrenta el país

El Salvador enfrenta varios desafíos ambientales, agravados por situaciones climáticas como el fenómeno del niño, el aumento de la temperatura, contaminantes que afectan la calidad del aire, entre otros factores que dejaran secuelas a corto y largo plazo según detalla el presidente del Cesta.

La contaminación de los cuerpos de agua también es alarmante enfatiza la coordinadora del programa cero basura del Cesta.

Y agregan que son múltiples factores los que están afectando la situación hídrica del país.

Los especialistas brindaron algunas recomendaciones para reducir el impacto en el medio ambiente.

A las medidas que mencionan se suman las reservas estratégicas de granos básicos ante posibles emergencias climáticas e incrementar el uso de la bicicleta.