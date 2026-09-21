Desafío que enfrentan los migrantes retornados

Durante el primer semestre de 2026, El Salvador recibió 10,504 deportados de Estados Unidos, en la mayoría de los casos, estas personas regresan al país sin recursos económicos y con las manos vacías, únicamente con la ropa que llevan puesta.

Heriberto Guardado fue retornado hace dos años, durante su estadía de cinco años en el extranjero, se desempeñó como chef, un oficio que le permitió encontrar una nueva oportunidad, esta vez en su país, así fue como puso en marcha su propio restaurante, tras recibir capital semilla.

Durante el primer semestre de 2026, El Salvador recibió 10,504 deportados de Estados Unidos, en la mayoría de los casos, estas personas regresan al país sin recursos económicos y con las manos vacías, únicamente con la ropa que llevan puesta.

Heriberto Guardado fue retornado hace dos años, durante su estadía de cinco años en el extranjero, se desempeñó como chef, un oficio que le permitió encontrar una nueva oportunidad, esta vez en su país, así fue como puso en marcha su propio restaurante, tras recibir capital semilla.

En San Martín, San Salvador, al menos 200 personas se reunieron por el Día del Migrante, durante la jornada, recibieron asistencia de distintas instituciones, entre ellas, la Organización Internacional para las Migraciones, Fundasil, el Programa Mundial de Alimentos, Médicos del Mundo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como representantes del gobierno local y central.

Las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos han provocado un incremento en el número de salvadoreños que retornan al país, datos oficiales señalan un aumento del 73%, equivalente a unos 4,460 casos más que el año anterior.

En San Martín, San Salvador, al menos 200 personas se reunieron por el Día del Migrante, durante la jornada, recibieron asistencia de distintas instituciones, entre ellas, la Organización Internacional para las Migraciones, Fundasil, el Programa Mundial de Alimentos, Médicos del Mundo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como representantes del gobierno local y central.

Las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos han provocado un incremento en el número de salvadoreños que retornan al país, datos oficiales señalan un aumento del 73%, equivalente a unos 4,460 casos más que el año anterior.